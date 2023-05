Die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges fordert am Tag des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern auch lockerere Rückführungsregeln. "Für schwere Straftäter und Gefährder dürfen auch Überstellungen in Herkunftsländer wie Afghanistan nicht per se ausgeschlossen sein", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Landtagsdebatte in Stuttgart.

Die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges fordert am Tag des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern auch lockerere Rückführungsregeln. "Für schwere Straftäter und Gefährder dürfen auch Überstellungen in Herkunftsländer wie Afghanistan nicht per se ausgeschlossen sein", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei einer Landtagsdebatte in Stuttgart.

Gentges forderte weiter, dass "mit allen rechtlichen, wirtschaftlichen, diplomatischen Mitteln" auf Herkunftsstaaten eingewirkt werde, die bei Rückführungen nicht genug kooperieren. Die Abschiebung von Menschen ohne Bleiberecht gehört laut Gentges zu einer konsequenten Anwendung des Asylrechts.

Außerdem sprach die Ministerin sich für eine Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten aus. Sie schlug vor, die Länder Georgien und Moldau in die Liste aufzunehmen, genauso wie die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien. Die Anerkennungsquote der Asylsuchenden aus diesen Ländern sei sehr gering. "Wir dürfen den Menschen, die aus diesen Ländern sich auf den gefährlichen Weg machen, auch keine falschen Hoffnungen machen", sagte Gentges.

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten treffen sich am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin zu einem Sondergipfel, bei dem unter anderem über die Verteilung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen gesprochen werden soll. Der baden-württembergischen Migrationsministerin zufolge brauche man beim Thema Rückführungen "mehr als das, was jetzt vorgeschlagen wird."