Das Land will Geflüchtete bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz weiter unterstützen und verlängert das sogenannte Kümmerer-Programm. Es werde in den kommenden zwei Jahren fortgeführt, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Dafür würden weitere 3,7 Millionen Euro für die Integration von Zugewanderten in Ausbildung bereitgestellt. Zuerst hatten die "Heilbronner Stimme" und der "Südkurier" berichtet. Gefördert werden den Angaben zufolge 37,5 "Kümmerer"-Vollzeitstellen. Sie sind 22 Kammern, Landkreisen und Bildungsträgern zugeordnet.