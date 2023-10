Der SC Freiburg hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Finanzvorstand Oliver Leki präsentierte bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch "die besten Ergebnisse, die der SC jemals erzielen konnte." Die Badener steigerten ihren Umsatz in der Saison 2022/23 auf 175,3 Millionen Euro (Vorjahr 114,9 Millionen Euro) und erzielten einen Jahresüberschuss von 16,1 Millionen Euro (Vorjahr 2 Millionen Euro).

Hauptverantwortlich dafür seien die besseren Vermarktungsmöglichkeiten, unter anderem durch das neue Stadion, und die sportlichen Erfolge in der Europa League und im DFB-Pokal gewesen, erklärte Leki. Zudem hat der Sport-Club sein Eigenkapital im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 111 Millionen Euro (zuvor 95 Millionen Euro) erhöht. "Wir sind wirtschaftlich ausgesprochen solide aufgestellt", sagte Leki, "und haben keinen Euro Schulden bei der Bank."

Auch die Mitgliederzahl wächst immer weiter. Sie hat sich in den vergangenen beiden Jahren beinahe verdoppelt auf aktuell rund 63 000. "Dieses Wachstum bringt Herausforderungen mit sich, die wir als SC nicht kannten", sagte Leki. "Die Steigerungen gehen nicht Jahr für Jahr so weiter, aber wir sind in jeder Hinsicht zukunftsfähig aufgestellt."

