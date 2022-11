Zum Volkstrauertag wird landesweit der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. An dem Tag wird - wie jedes Jahr - betont, wie wichtig Frieden und Versöhnung sind. In diesem Jahr ist die Forderung besonders aktuell.

Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird am Volkstrauertag (15.00 Uhr) in Stuttgart der Millionen Toten der Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Redner bei der zentralen Gedenkfeier am Sonntag in der Landeshauptstadt ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Das Totengedenken sprechen Schülerinnen und Schüler eines Stuttgarter Gymnasiums, sie wollen zudem ihre Gedanken zu Krieg und Frieden vorstellen. Die Feierstunde steht unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landtagspräsidentin Muhterem Aras (beide Grüne).

Der Volksbund betreut nach eigenen Angaben im Auftrag der Bundesregierung die Gräber von etwa 2,8 Millionen deutschen Kriegstoten auf mehr als 830 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern. "Die riesigen Gräberfelder erinnern die Lebenden an die Vergangenheit und konfrontieren sie mit den Folgen von Krieg und Gewalt", mahnte der Volksbund vorab. Der Volkstrauertag wird jedes Jahr im November vom Volksbund bundesweit ausgerichtet.

Volksbund