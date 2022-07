Die Jungen Liberalen (JuLis) Baden-Württemberg fordern Aufklärungskampagnen für Verbraucherinnen und Verbraucher über sogenanntes Gender-Pricing - dass zum Beispiel Frauen beim Friseur für den gleichen Haarschnitt mehr zahlen müssen als Männer. "Am Ende des Tages muss sich der Preis für eine Dienstleistung am Aufwand und den Materialkosten berechnen und nicht am Geschlecht", erklärte der Landesvorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Max Kristmann, am Montag per Mitteilung nach dem 82. Landeskongress am Sonntag. Dabei beschlossen die Südwest-JuLis auch, dass Preise für Dienstleistungen transparent ausgewiesen werden sollen.