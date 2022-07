Muss jede Region noch ein kleines Krankenhaus haben? Viele Experten sagen, das sei zu teuer und bei schwierigen Behandlungen eh nicht optimal. Die SPD dringt auf eine Basisversorgung in Kliniken, die mit dem Auto in einer halben Stunde erreichbar sein müssten.

Die SPD schlägt wegen der drohenden Schließung kleinerer Kliniken in Baden-Württemberg Alarm. "Baden-Württemberg braucht eine flächendeckende Versorgung mit Krankenhäusern", heißt es in einem Papier des SPD-Landesvorstands, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Auch in ländlichen Regionen müssten immer mindestens die Bereiche Innere Medizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie eine Basisnotfallversorgung rund um die Uhr zur Verfügung stehen. "Die entsprechenden Häuser sollen für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger leicht erreichbar sein. Dabei ist eine maximale Pkw-Fahrzeit von 30 Minuten zu berücksichtigen."