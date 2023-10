Nach einem nächtlichen Streit soll eine 32 Jahre alte Frau auf ihren Lebensgefährten eingestochen haben. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen am Dienstagmorgen mitteilten. Der 36 Jahre alte Mann habe nach dem Angriff schwer verletzt aus der Wohnung in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) fliehen können, andere Hausbewohner hätten die Polizei alarmiert. Gegen die beim Angriff betrunkene Frau, die die deutsch-kasachische Staatsangehörige besitzt, wurde am Montag Haftbefehl erlassen.