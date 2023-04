Ein Polizeiauto steht am Abend vor einem Einfamilienhaus. Foto

Eine Spurensuche nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars in Schwaben hat nach Polizeiangaben bisher keine neuen Erkenntnisse gebracht. Es gebe keine neuen Hinweise auf den oder die möglichen Täter, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ermittler hatten die Umgebung rund um das Haus der Getöteten am Montag abgesucht.

Angehörige hatten den 70-Jährigen und die 55-Jährige am Samstag tot in ihrem Haus im Markt Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) gefunden. Die Ermittler schließen den Angaben nach nicht aus, dass der oder die Täter aus dem Bekanntenkreis stammen. Aber auch Einbrecher kommen demnach als Täter infrage. Eindeutige Einbruchsspuren haben die Ermittler an dem Haus zwar nicht entdeckt. Trotzdem sei es möglich, dass ein Unbekannter eingedrungen sei, hieß es.