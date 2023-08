Ein Spieler oder eine Spielerin in Stuttgart hat im Lotto mehr als zwei Millionen Euro gewonnen. "Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Stuttgart abgegeben", teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. Der Gewinner oder die Gewinnerin müsse sich nun mit der gültigen Spielquittung im Lotto 6aus49 an einer Annahmestelle in Baden-Württemberg melden.