Ein Mann aus Heilbronn hat knapp 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Glückspilz traf auf seinem Spielschein sechs Richtige, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag sagte. Die Gewinnzahlen bei der Ziehung am Mittwoch waren 8, 20, 26, 33, 43 und 49. Nur die Superzahl 5 fehlte ihm noch zum Knacken des Jackpots.

Ein Mann aus Heilbronn hat knapp 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Glückspilz traf auf seinem Spielschein sechs Richtige, wie eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg am Donnerstag sagte. Die Gewinnzahlen bei der Ziehung am Mittwoch waren 8, 20, 26, 33, 43 und 49. Nur die Superzahl 5 fehlte ihm noch zum Knacken des Jackpots.

Dennoch räumte der Mann 1.149.654 Euro ab. Die Wahrscheinlichkeit für den Treffer habe bei 1 zu rund 15,5 Millionen gelegen. Bundesweit habe der Mann als einziger die sechs Richtigen auf dem Lottoschein angekreuzt.

Der Mann ist Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Er spielt mit einem Abo an den Ziehungen im Lotto 6aus49 und ist somit registriert. Es ist bereits der 20. Millionengewinn in Baden-Württemberg in diesem Jahr.

Der 6aus49-Jackpot wurde aber noch nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Samstag, 4. November, geht es somit um rund zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse Eins. Die Chance hier zu gewinnen steht bei 1 zu rund 140 Millionen.