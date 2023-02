Eine 21-Jährige ist durch mehrere Schüsse auf einer Straße in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) verletzt worden. Ein Unbekannter habe in der Nacht zum Freitag aus einem Auto heraus geschossen, teilte die Polizei mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Am frühen Freitagmorgen suchten die Ermittler nach dem Täter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.