Göppingen Gruppe greift zwei Männer am Bahnhof an

Eine Gruppe aus 15 bis 30 Menschen hat am Bahnhof in Göppingen zwei 20 und 21 Jahre alte Männer geschlagen und getreten. Die beiden wurden bei dem Angriff am späten Sonntagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Zeugen teilten der Polizei bei einer ersten Vernehmung mit, dass bei der Auseinandersetzung auch mehrere Schüsse gefallen sein sollen und die Angreifer zum Teil mit Stöcken auf ihre Opfer eingeschlagen haben sollen. Das konnte die Polizei jedoch noch nicht verifizieren.

Als die Beamten am Sonntagabend am Bahnhofsvorplatz eintrafen, waren Angreifer und Opfer verschwunden. Bei der Fahndung traf die Polizei kurz darauf auf den 20- und den 21-Jährigen. Sie bestätigten, zuvor angegriffen worden zu sein. Ein Mann habe am Bahnhofsvorplatz plötzlich die Beifahrertür ihres Wagens geöffnet und auf den 20-Jährigen eingeschlagen. Sie seien dann beide ausgestiegen und zum Bahnhofsgebäude gerannt. Dort wurden sie ihren Angaben zufolge von der Gruppe umringt und an der Flucht gehindert. Mehrere Täter schlugen dann auf beide Männer ein. Die Angreifer flüchteten.

Der 20-Jährige wurde später mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch der 21-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu den genauen Hintergründen des Vorfalls und sucht nach weiteren Zeugen.

