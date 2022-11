Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) macht Druck, damit der wiedergewählte Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer bald wieder ordentliches Grünen-Mitglied wird. Man solle Palmer "schnell mit den vollen Mitgliedsrechten in die Partei aufnehmen", sagte Kretschmann am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Palmers Mitgliedschaft bei den Grünen ruht wegen Streitereien um Tabubrüche und Rassismusvorwürfe.