Der Städtetag in Baden-Württemberg hält den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen für unrealistisch. Die Kommunen hätten weder das nötige Geld noch das Personal, diesen vom Bund festgelegten, stufenweisen Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027 umzusetzen, sagte Verbandspräsident Peter Kurz (SPD) am Freitag bei der Hauptversammlung des Städtetags in Heidelberg. "Das ist völlig unvorstellbar."