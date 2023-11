Jugendliche haben im Landkreis Rastatt an Halloween Polizisten beleidigt und mit Böllern attackiert. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, gingen am Dienstagabend zunächst Beschwerden über Jugendliche in Gaggenau ein, die Menschen und Autos mit Böllern und Eiern bewarfen. Zudem sei ein Molotov-Cocktail an die Scheibe eines Drogeriemarktes geworfen worden. Die eintreffenden Polizisten wurden demnach bei der Drogerie von einer Gruppe von bis zu 20 Menschen mit Böllern und Flaschen attackiert. Außerdem seien Beleidigungen gerufen worden.

Die Täter seien dann in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Gruppe habe sich immer wieder neu formiert und in wechselnder Besetzung Polizisten attackiert, hieß es weiter. Bis zu 60 Menschen sollen sich laut Polizei an den Randalen beteiligt haben. Bei der Verfolgung eines Tatverdächtigen sei ein Polizist gestürzt und habe sich leicht verletzt.

Drei Jugendliche, die als Anstifter der Randale in Erscheinung getreten sein sollen, wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier nach Gaggenau gebracht. Im Anschluss wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Anderen wurden Platzverweise ausgestellt. Zur Aufklärung der Delikte wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Den Tätern drohen unter anderem Anzeigen wegen Landfriedensbruch.

PM Polizei