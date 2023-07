Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen peilen in der neuen Saison erneut eine Platzierung in der Bundesliga-Spitzengruppe an. "Wir wollen europäisch spielen und den Abstand zu den Topclubs verringern", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann bei einer Pressekonferenz in Kronau am Donnerstag.