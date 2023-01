Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre Sieglos-Serie in der Champions League nicht stoppen können. Der Tabellenführer der Bundesliga unterlag dem slowenischen Club RK Krim Mercator am Sonntag mit 28:35 (14:19). Es war das fünfte sieglose Spiel in der Königsklasse nacheinander. In der Gruppe A liegt das Team von Coach Markus Gaugisch auf dem vierten Rang.