Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert, dürfen aber nach wie vor auf den Einzug in die Playoffs hoffen. Das Team von Trainer Markus Gaugisch verlor beim ungarischen Club FTC Budapest am Samstag mit 23:28 (12:10). Ihr letztes Vorrundenspiel in der Königsklasse bestreiten die Bietigheimerinnen am 12. Februar gegen den tschechischen Vertreter Banik Most.