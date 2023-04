Bietigheims Kelly Dulfer (l) in Aktion mit Metzingens Torhüterin Lea Schüpbach. Foto

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind dem dritten Pokalsieg in Folge einen Schritt nähergekommen. Die Bietigheimerinnen setzten sich am Samstag gegen die TuS Metzingen deutlich mit 39:29 (21:14) durch. Der Bundesliga-Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle vor 2768 Zuschauern in der Stuttgarter Porsche-Arena früh gerecht.

Zum ersten Mal im Endspiel steht die HSG Bensheim/Auerbach. Die "Flames" bezwangen den Vorjahresfinalisten VfL Oldenburg mit 31:26 (16:12) und gerieten in dieser Partie nie in Rückstand. Das Finale ist am Sonntag (17.05 Uhr).

