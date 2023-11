Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen setzt auf einen Umbruch zur kommenden Saison. Der prominente Trainer muss gehen.

Der frühere Handball-Weltmeister Markus Baur muss Frisch Auf Göppingen nach der Saison verlassen. Der Club setze für die Spielzeit 2024/25 auf einen neuen Trainer, teilte der Bundesligist am Samstag mit. Der Vertrag mit Baur werde nicht verlängert.

"Wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen", sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne. Göppingen unterlag am Freitagabend beim HC Erlangen (26:28) und liegt nach 14 Spielen auf dem 16. Tabellenplatz.

Baur hatte den Trainerposten bei Frisch Auf vor rund einem Jahr übernommen. In der vergangenen Spielzeit hatte er den Club in einer weitgehend verkorksten Bundesliga-Saison immerhin ins Final Four der European League geführt.

Der Club habe die sportlichen Leistungen und Ergebnisse der letzten Wochen und Monate in der Bundesliga und die zukünftigen Herausforderungen und die damit verbundenen Anforderungen eingehend analysiert, sagte Geschäftsführer Gerd Hofele: "Nach diesem Prozess haben wir in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat gemeinsam entschieden, dass wir auch auf der Trainerposition für die kommende Saison eine Veränderung vornehmen."

