Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der European League ungeschlagen. Am Dienstag bezwang der Handball-Bundesligist den schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 36:28 (17:14) und feierte den fünften Sieg im fünften Spiel. In der abschließenden Vorrundenbegegnung beim HBC Nantes geht es für die Mannheimer in der nächsten Woche noch um Platz eins in der schweren Gruppe A. Der Einzug in die Hauptrunde war den Löwen schon vor der Partie gegen Kristianstad nicht mehr zu nehmen.