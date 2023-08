Die Rhein-Neckar Löwen stehen vor dem Einzug in die Gruppenphase der European League. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstag sein Qualifikationshinspiel beim nordmazedonischen Erstligisten Vardar Skopje mit 34:25 (14:14). Nationalspieler Juri Knorr war mit acht Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die im Rückspiel am 3. September den Einzug in die nächste Runde perfekt machen kann.

Die Rhein-Neckar Löwen stehen vor dem Einzug in die Gruppenphase der European League. Der Handball-Bundesligist gewann am Samstag sein Qualifikationshinspiel beim nordmazedonischen Erstligisten Vardar Skopje mit 34:25 (14:14). Nationalspieler Juri Knorr war mit acht Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die im Rückspiel am 3. September den Einzug in die nächste Runde perfekt machen kann.

In Skopje hatte der deutsche Pokalsieger nur in der ersten Halbzeit Probleme und ging mit einem Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel minimierten die Nordbadener ihre technischen Fehler und kamen dank einer Leistungssteigerung in der Deckung immer wieder ins Tempospiel. Schnell zog der Bundesligist auf 25:18 (45.) davon und baute den Vorsprung danach sogar noch aus.

Kader Rhein-Neckar Löwen