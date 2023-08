Trainer Jens Bürkle vom Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten glaubt vor dem Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga an eine Überraschung. "Am ersten Spieltag sind doch schon die verrücktesten Dinge passiert", sagte der 42-Jährige drei Tage vor der Partie gegen Meister THW Kiel am Sonntag (15.00 Uhr) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". "Wir sind jedenfalls bereit für diese Herausforderung, auch wenn wir natürlich wissen, dass es gegen eines der besten Teams der Welt geht."

Die Kieler hatten am Mittwoch gegen DHB-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen erneut den Supercup gewonnen. Die Balinger gelten im Kampf um den Ligaverbleib als Außenseiter. "Wenn wir etwas Außergewöhnliches hinbekommen wollen, dann müssen wir als Team zu 100 Prozent funktionieren. Es geht nur über die Geschlossenheit", sagte Bürkle. "Und die Themen Abwehr, Rückzug und Gegenstoß müssen wir auf höchstem Niveau beherrschen."

Entscheidend werde auch sein, "dass wir mit Feuer spielen", erklärte der Balinger Coach. "Außerdem dürfen uns Niederlagen nicht kaputtmachen. Vor zwei Jahren haben wir es in der Bundesliga nicht geschafft, 34 Spiele durchzupowern. Am Ende hat uns ein Sieg gefehlt, um drinzubleiben. Das zeigt: Jedes einzelne Spiel kann wichtig sein, wir müssen in jedem Spiel bereit sein, Punkte mitzunehmen." Das gelte auch gegen die klar favorisierten Kieler.

