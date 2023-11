Die Drogeriemarktkette dm hat im 50. Jahr nach der Unternehmensgründung ihren Umsatz kräftig gesteigert. Europaweit erzielte der Karlsruher Konzern nach Angaben vom Donnerstag im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 30. September) 15,9 Milliarden Euro. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 17,1 Prozent. In Deutschland stieg der Umsatz um 14,8 Prozent auf rund 11,4 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht dm traditionell keine Angaben.

Die Drogeriemarktkette dm hat im 50. Jahr nach der Unternehmensgründung ihren Umsatz kräftig gesteigert. Europaweit erzielte der Karlsruher Konzern nach Angaben vom Donnerstag im Geschäftsjahr 2022/23 (bis 30. September) 15,9 Milliarden Euro. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 17,1 Prozent. In Deutschland stieg der Umsatz um 14,8 Prozent auf rund 11,4 Milliarden Euro. Zum Gewinn macht dm traditionell keine Angaben.

Das Unternehmen sieht sich in seiner "Omnichannel-Strategie" bestätigt: Von der stationären Filiale bis zum Online-Handel hat es die Absatzkanäle ausgebaut inklusive Abholstationen und Expressabholung. Mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022/2023 gab es den Angaben zufolge erstmals mehr als 4000 dm-Märkte in den 14 europäischen Ländern, in denen die Kette vertreten ist. In diesem Geschäftsjahr sollen in Deutschland voraussichtlich 40 neue hinzukommen. Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich binnen eines Jahres von 71.620 auf 79.745, davon 51.359 in Deutschland. Der erste dm-Markt wurde 1973 in Karlsruhe eröffnet.

dm-Geschichte Mitteilung zur Pressekonferenz Mitteilung zum Rechtsstreit