Erstmals in der Unternehmensgeschichte wird der unter anderem für seine Dübel bekannte Befestigungsspezialist Fischer in diesem Jahr beim Umsatz die Milliarden-Marke knacken. "Wir werden drüber sein", verkündete Inhaber Klaus Fischer am Mittwoch in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt). "Ganz, ganz sicher."