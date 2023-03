Nach dem Fund von Drogen und einer hohen Bargeldsumme in zwei Wohnungen im Raum Göppingen ist ein einschlägig vorbestrafter 26-Jähriger wieder hinter Gittern. Er hatte unter laufender Bewährung gestanden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagabend in Ulm mitteilten. Gegen den Mann und eine gleichaltrige Frau sei seit mehreren Monaten ermittelt worden.