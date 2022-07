Angesichts der hohen Inflation und der drohenden Energiekrise hat der Rechnungshof die Landesregierung zum Maßhalten aufgefordert. Der oberste Finanzprüfer Günther Benz empfahl Grün-Schwarz am Montag in Stuttgart eine deutliche Zurückhaltung bei den Mehrausgaben, um für unvorsehbare Entwicklungen Spielraum zu behalten. "Man sollte Notwendiges von Wünschenswertem trennen", sagte Benz. Die Ministerien müssten wegen der Krise manches zurückstellen, was sie gerne machen würden.