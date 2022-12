Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe wird in Heidelberg seit dem späten Donnerstagabend der Hauptbahnhof nicht angefahren. Es gebe in der Stadt massive Einschränkungen im Verkehr, teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) per Twitter mit. Der Hauptbahnhof wurde komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden. Ihr Zustand erfordere eine "schnellstmögliche Entschärfung", teilte die Stadt mit.