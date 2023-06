Eine Frau ist in Heidelberg unter einen Bus geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagnachmittag an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Unfallmaßnahmen vor Ort seien mittlerweile abgeschlossen und der Verkehr für den Bereich wieder freigegeben, teilte die Polizei am Abend mit.