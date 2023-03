Die Polizei hat nach Berichten von SWR und "Heidenheimer Zeitung" die Wohnung eines mutmaßlichen "Reichsbürgers" in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) durchsucht. Laut SWR stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe und eine kleine Menge an Betäubungsmittel sicher. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm erklärte am Mittwochmorgen lediglich, am Vortag sei eine Wohnung durchsucht worden und "unsere Entschärfer" seien im Einsatz gewesen. Weitere Angaben wollte die Sprecherin nicht machen.