Man fühlt sich erinnert an das Märchen «Das tapfere Schneiderlein» von den Gebrüdern Grimm: Die Polizei erwischte bei einer Verkehrskontrolle in Heidenheim «sieben auf einen Streich», wie die alte Redewendung lautet. Die Beamten stoppten am Donnerstag einen Kleinbus in der Wilhelmstraße. Sieben Personen saßen im Fahrzeug - aber niemand von ihnen hatte den Sicherheitsgurt angelegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alle sieben müssen nun mit einem Bußgeld von jeweils 30 Euro rechnen.