Mit einem abgebrochenen Flaschenhals ist ein 27-Jähriger von einem Mann in Heilbronn attackiert und schwer verletzt worden. Die beiden Männer hatten sich am Freitag gestritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei soll der 37-jährige Verdächtige seinem Kontrahenten in den Oberkörper gestochen haben. Anschließend flüchtete er. Bei der anschließenden Fahndung ermittelten die Beamten den Namen und den Wohnort des Verdächtigen. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb die beiden gestritten haben, war zunächst unklar.