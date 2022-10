Eine 81 Jahre alte Radfahrerin ist in Heilbronn mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Ob die Frau sich durch den Sturz verletzte und warum sie überhaupt stürzte, war zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 81-Jährige wurde am Sonntagmorgen gefunden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.