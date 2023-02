Weil er unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben soll, hat die Kriminalpolizei in Heilbronn einen 23-Jährigen festgenommen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, befindet sich der Mann seit vergangenem Dienstag in Untersuchungshaft. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 23-Jährige von Mitte 2021 bis mindestens zum Frühjahr 2022 mit verschiedenen Betäubungsmitteln gedealt hat. Demnach soll er rund 74 Kilogramm Marihuana und rund fünf Kilogramm Kokain erhalten und verkauft haben. Bei Durchsuchungen stellten die Ermittler nach eigener Aussage Betäubungsmittel und weitere Beweise sicher.