Zwei Unbekannte haben einen Mann, der von ihnen einen Auto kaufen wollte, angegriffen und ausgegraubt. Der 35-Jährige hatte sich mit den Tätern am Bahnhof in Heilbronn verabredet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort trafen sie sich am 21. September und stiegen gemeinsam in ein Auto.