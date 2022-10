Nach einem großen Polizeieinsatz in Heilbronn haben Spezialeinsatzkräfte einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann sagte, er habe in der Innenstadt mit einer Spielzeug- oder Schreckschusswaffe hantiert und geschossen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Demnach soll sich der Schütze anschließend in einer Wohnung verschanzt haben, wo ihn die Einsatzkräfte später festnahmen.