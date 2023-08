Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Baden-Württemberg eine Hitzewarnung herausgegeben. Im Westen warnte der DWD unter anderem in den Regionen um Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Heilbronn und Stuttgart vor extremer Hitze. Am heißesten sei es zwischen 14 und 17 Uhr, sagte ein Meteorologe des DWD. Man sollte es möglichst vermeiden, in der prallen Sonne zu stehen und an Sonnencreme sowie an eine Kopfbedeckung denken.