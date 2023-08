Trainer Pellegrino Matarazzo hat nach dem Saison-Fehlstart der TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga scharfe Kritik an seiner Mannschaft geäußert. "Wir wollen Spiele gewinnen. Um das zu schaffen, braucht man eine andere Defensivleistung, eine andere Kompaktheit, eine andere Giftigkeit gegen den Ball. Unsere Verteidigung war nicht bundesligawürdig", sagte Matarazzo am Samstag nach dem 1:2 im Baden-Derby gegen den SC Freiburg.