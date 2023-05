Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Dörzbach im Hohenlohekreis tödlich verunglückt. Der junge Mann kam am Montagnachmittag alleinbeteiligt auf der B19 von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er starb wenig später im Krankenhaus.