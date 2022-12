Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 6 im Hohenlohekreis mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Helfer befreiten den 60-Jährigen am späten Freitagabend aus seinem Führerhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die A6 wurde in Richtung Nürnberg zwischen Neuenstein und Kupferzell gesperrt.