Nach einem Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Kupferzell (Landkreis Hohenlohe) ist ein 33-Jähriger festgenommen worden. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Der aus Nigeria stammende Mann soll mit einem Küchenmesser in der Unterkunft auf einen 26 Jahre alten Mitbewohner losgegangen sein. Hintergrund der Tat vom vergangenen Samstagabend soll ein Streit gewesen sein. Der 26-Jährige sei dabei leicht verletzt worden. Gegen den mutmaßlichen Angreifer sei am Sonntag Haftbefehl erlassen worden.