Der Handelskonzern Berner hat von einer starken Nachfrage aus dem Bau- und Autosektor profitiert. Der Mittelständler mit Sitz in Künzelsau (Hohenlohekreis) legte beim Umsatz in der Zeit von April 2021 bis März 2022 um 7,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Gewinn wurden keine Angaben gemacht. Trotz vieler Verwerfungen auf den Liefermärkten und Engpässen bei den Logistikern sei es gelungen, die Erlöse auf eine historische Bestmarke zu steigern.