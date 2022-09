Studierende der Uni Stuttgart wollten mit einem selbst konstruierten Elektro-Rennwagen einen Weltrekord beim Beschleunigen knacken - doch haben den Versuch wenige Stunden vor dem geplanten Start abgesagt. Grund dafür seien technische Probleme, die nicht schnell behebbar seien, sagte eine Sprecherin. "Wir bitten um Verständnis dass wir aktuell nicht mehr mitteilen können und werden Sie informieren, sobald wir wissen, wie es weitergeht", hieß es in einer Mitteilung am Mittwochabend. Der Weltrekordversuch war für Donnerstag auf einem Feuerwehrgelände in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) geplant.