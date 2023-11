Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B35 bei Illingen (Enzkreis) sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Baby. Ein 43-Jähriger geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Abend mitteilte. Durch den Frontalzusammenstoß wurden er und sein 80-jähriger Beifahrer eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer wurden schwer verletzt.