Unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung hätte der mittlerweile vom Dienst freigestellte Inspekteur der Polizei noch deutlich mehr Geld bekommen sollen. Das deutete sich am Freitag bei der Befragung des ehemaligen Staatssekretärs Wilfried Klenk im Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre an. "Ein Tag später und er wäre in der Stufe gewesen", sagte SPD-Innenpolitiker Sascha Binder. Das Ministerium habe Glück gehabt, dass man das noch gemerkt habe. "Wäre er in der Besoldungsstufe gewesen, die einem Inspekteur zustände, hätte man sich in einem anderen Bereich bewegt", bestätigte Klenk.