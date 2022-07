Die Landesregierung macht den Weg frei für Waffenverbotszonen in den Kommunen im Südwesten. Das Kabinett hat am Dienstag mehrere Verordnungen zur Anhörung freigegeben, die den Kommunen die Einrichtung solcher Zonen ermöglichen sollen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart erfuhr. Nun können sich die Kommunalverbände zu den Entwürfen äußern. "Gerade Gewaltdelikte im öffentlichen Raum unter Verwendung von Waffen, vor allem von Messern, können das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigen", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).