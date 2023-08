Die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz warnt vor chinesischer Spionage an Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg. "Die Gewinnung von Erkenntnissen durch menschliche Quellen findet noch immer statt. Nicht nur durch russische Dienste. Vor allem in der Wissenschaft ist auch China vorne mit dabei", sagte Beate Bube den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Südkurier" (Donnerstagsausgabe).