Der Grünen-Landesvorsitzende Pascal Haggenmüller rüttelt an der Schuldenbremse und fordert eine Ausnahme für den Klimaschutz. «Wir sollten die Schuldenbremse reformieren und mit einer Investitionsregel für den Klimaschutz kombinieren», sagte Haggenmüller der Ulmer «Südwest Presse» (Dienstag). «Ausgaben für den Klimaschutz wären damit bei der Einhaltung der Schuldenbremse außen vor.» Das sei auch wirtschaftlich gesehen sinnvoll. «Jeder heute in Klimaschutz investierte Euro spart das Fünfzehnfache an Folgekosten.» Haggenmüller macht sich Sorgen, dass angesichts der wirtschaftlich negativen Folgen von Corona-Krise und Ukraine-Krieg nur noch wenig Geld für den Klimaschutz übrig bleibt.