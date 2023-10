Nach Vorwürfen im Iran setzt ein Deutsch-Iraner auf die Gnade der Staatsführung in Teheran. Er hoffe, durch das Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei begnadigt zu werden, sagte der Mannheimer Unternehmer Reza Shari am Freitag im Deutschlandfunk. Der 48-Jährige war vor drei Monaten nach der Einreise in den Iran festgenommen worden. Aktuell ist er auf Kaution frei und befindet sich noch vor Ort. Die iranische Justiz wirft ihm vor, als "Anführer" von Protesten im Ausland in Erscheinung getreten zu sein. Details rund um den Prozess gegen Shari waren zunächst nicht bekannt.