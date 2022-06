Die AfD-Fraktion muss keine Fraktionsgelder wegen einer Werbekampagne im Bundestagswahlkampf 2017 an den Landtag zurückzahlen. Das Verwaltungsgericht gab der Klage der Fraktion gegen eine Rückforderung von etwas mehr als 11 200 Euro aus formellen Gründen statt, wie ein Sprecher am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Denn die Richter bemängelten eine Gesetzeslücke. Es fehle an der Kompetenz, den Anspruch durch einen Verwaltungsakt geltend zu machen. So eine Vorschrift lasse sich im Land weder im Fraktionsgesetz noch in einer anderen Regelung erkennen.